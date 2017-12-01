Yavaş yavaş kışın etkisinin artacağı günlere yaklaşıyoruz ama onun öncesinde birkaç gün güneş sürpriz yapacak. Hava sıcaklıkları önümüzdeki birkaç gün yüksek seyredecek ve ardından hafta sonunda yeniden düşecek. Meteoroloji genel müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayınladı. İşte 1 Aralık Cuma Hava Durumu ve İstanbul hava durumu…

Bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Son günlerde İstanbul’da kapalı bir hava hakimken, bugünden itibaren yükselişe geçecek. Hava sıcaklıkları Pazar günü 21 dereceye kadar çıkacak. Fakat Pazar gecesinden itibaren yurtta yeni yağışlı hava hakim olmaya başlayacak. Peki, 1 Aralık Cuma Hava Durumu nasıl olacak? 1 Aralık 2017 Cuma günü İstanbul hava durumu nasıl olacak?

1 ARALIK CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Günün ilk saatlerinde yurdun batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu sabah saatlerinde yağışlı olacak. Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin ise öğleden sonra yağışlı olacağı belirtildi. Genellikle batı illerinde yağmur şeklinde görülecek olan yağışlar, Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur olarak görülecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus hadiseleri de görülebilir.

3 GÜN YAZI YAŞAYACAĞIZ

Bugünden itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Özellikle İstanbul 1 Aralık 2017 hava durumu adeta yazdan kalma günler olacak. İstanbul’da bazı ilçelerde hafta sonu hava sıcaklıklarının 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.