Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün bir açıklama yapmış ve Afrin’den bir tehdit gelmesi durumunda tereddütsüz girileceğini ve temizleneceğini söylemişti. Bu açıklamadan sadece 3 saat sonra bölgede hareketlilik başladı. Kilis’e obüs ve askeri araç sevkiyatı yapılmaya devam ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu sabah saatlerinde Azeri ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir araya gelmek üzere Bakü’ye gitti. Çavuşoğlu, Suriye’de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, Afrin’e operasyon sinyali verdi.

“TEHDİT GELİRSE TEREDDÜTSÜZ TEMİZLERİZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MGK toplantısında Afrin bölgesinden gelen tehditlerin değerlendirildiğini söyledi. Daha önce Kilis’e gelen tehditlere karşı nasıl önlem alındıysa, Afrin veya başka bir bölgeden de tehdit gelmesi durumunda tereddütsüz girileceğini ve temizleneceğini söyledi.

SINIRA SEVKİYAT BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu açıklamasından sadece 3 saat sonra hareketlilik de başladı. Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin’e sınır olan Kilis’e, askeri sevkiyata başlandı. Obüs ve diğer askeri araçlar TIR’lara yüklenerek Afrin ile sınırı bulunan hudut karakollarına götürüldü. Alınan bilgilere göre sınıra sevk edilen askeri araçlar, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı hudut karakollarına konuşlandırılacak.