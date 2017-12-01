﻿ Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! O Tarihte İstanbul Beyaza Bürünecek

Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! O Tarihte İstanbul Beyaza Bürünecek

Meteorolojiden yapılan son açıklamada hafta sonunda İstanbul’da pastırma sıcaklıklarının yaşanacağı ve sıcaklıkların 20 dereceyi göreceği belirtilmişti. İstanbulluların yaşayacağı son sıcak hava olan hafta sonu sonrasında İstanbulluları kar yağışının beklediği öğrenildi. İstanbul 6 Aralık günü beyaza bürünecek.

Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! O Tarihte İstanbul Beyaza Bürünecek
Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! O Tarihte İstanbul Beyaza Bürünecek
Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! O Tarihte İstanbul Beyaza Bürünecek Tarih: 2017-12-01 Saat: 11:20:30
Güncelleme : 2017-12-01 11:20:30

Meteorolojiden yapılan son açıklamada hafta sonunda İstanbul’da pastırma sıcaklıklarının yaşanacağı ve sıcaklıkların 20 dereceyi göreceği belirtilmişti. İstanbulluların yaşayacağı son sıcak hava olan hafta sonu sonrasında İstanbulluları kar yağışının beklediği öğrenildi. İstanbul 6 Aralık günü beyaza bürünecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’a kar uyarısında bulundu. Hafta sonunda yaşanacak olan sıcak havalar sonrasında hafta başından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve yağışlı bir havanın etkili olacağı belirtildi. 

6 ARALIK’TA KAR GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan hava durumu raporuna göre, İstanbul’un yeni haftanın başlangıcından itibaren yağışlı havaya teslim olacak. Yapılan uyarılarda İstanbulluların 6 Aralık’ta kar yağışına hazır olmaları ve sürücülerin tedbirlerini almaları konusunda uyarılar yapılıyor. İstanbul’da 6 Aralık günü beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşlara yapılan uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de 7 Aralık gününde soğuk ve karlı havanın etkisini yeniden göstermesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

 

Kar yağışı Meteoroloji İstanbul Hava durumu 1 Aralık 2017 İstanbula ne zaman kar yağacak
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu