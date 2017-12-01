Meteorolojiden yapılan son açıklamada hafta sonunda İstanbul’da pastırma sıcaklıklarının yaşanacağı ve sıcaklıkların 20 dereceyi göreceği belirtilmişti. İstanbulluların yaşayacağı son sıcak hava olan hafta sonu sonrasında İstanbulluları kar yağışının beklediği öğrenildi. İstanbul 6 Aralık günü beyaza bürünecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’a kar uyarısında bulundu. Hafta sonunda yaşanacak olan sıcak havalar sonrasında hafta başından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve yağışlı bir havanın etkili olacağı belirtildi.

6 ARALIK’TA KAR GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan hava durumu raporuna göre, İstanbul’un yeni haftanın başlangıcından itibaren yağışlı havaya teslim olacak. Yapılan uyarılarda İstanbulluların 6 Aralık’ta kar yağışına hazır olmaları ve sürücülerin tedbirlerini almaları konusunda uyarılar yapılıyor. İstanbul’da 6 Aralık günü beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşlara yapılan uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de 7 Aralık gününde soğuk ve karlı havanın etkisini yeniden göstermesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.