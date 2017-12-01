'Payitaht Abdülhamid' dizisinin setinde hareketli anlar yaşandı. Kocaeli’nde bir evden hırsızlık yapan zanlıyı, polisler diziyi izlerken buldu ve gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şahsın eşgali, güvenlik kameralarından belirlendi. Polis memurları hırsızı yerde ararken, televizyonda buldu. Tesadüf eseri 'Payitaht Abdülhamid' dizisini izleyen polisler, aradıkları zanlıyı televizyonda görünce set çıkışına gidip gözaltına aldı.

EVİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

Alınan bilgilere göre 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde rol alan 35 yaşındaki G.G., Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesinde bir eve penceresini açarak girdi ve içeriden 2 adet dizüstü bilgisayar, 30 paket sigara, içerisinde 200 TL ve kredi kartlarının bulunduğu bir çantayı çaldı. Hırsız, güvenlik kameralarına yakalanınca eşgali belirlendi.

POLİSLER DİZİYİ İZLERKEN BULDU

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından olay hakkında inceleme başlatıldı. Şahsın kimliği güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından belirlendi. Polisler, tesadüfen 'Payitaht Abdülhamid' dizisini izlerken, Zanlının dizide padişahın koruması olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, İzmit Seka Park'ta bulunan sete giderek zanlıyı gözaltına aldı. Kocaeli emniyeti Asayiş Şube'ye getirilen G.G burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.