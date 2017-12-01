﻿ 'Payitaht Abdülhamid' Dizisinin Setini Polis Bastı! Polisler Diziyi İzlerken, Aradıkları Hırsızı Gördü!

'Payitaht Abdülhamid' Dizisinin Setini Polis Bastı! Polisler Diziyi İzlerken, Aradıkları Hırsızı Gördü!

'Payitaht Abdülhamid' dizisinin setinde hareketli anlar yaşandı. Kocaeli’nde bir evden hırsızlık yapan zanlıyı, polisler diziyi izlerken buldu ve gözaltına aldı.

Anasayfa MAGAZİN 'Payitaht Abdülhamid' Dizisinin Setini Polis Bastı! Polisler Diziyi İzlerken, Aradıkları Hırsızı Gördü!
'Payitaht Abdülhamid' Dizisinin Setini Polis Bastı! Polisler Diziyi İzlerken, Aradıkları Hırsızı Gördü!
'Payitaht Abdülhamid' Dizisinin Setini Polis Bastı! Polisler Diziyi İzlerken, Aradıkları Hırsızı Gördü! Tarih: 2017-12-01 Saat: 13:25:39
Güncelleme : 2017-12-01 13:25:39

'Payitaht Abdülhamid' dizisinin setinde hareketli anlar yaşandı. Kocaeli’nde bir evden hırsızlık yapan zanlıyı, polisler diziyi izlerken buldu ve gözaltına aldı. 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şahsın eşgali, güvenlik kameralarından belirlendi. Polis memurları hırsızı yerde ararken, televizyonda buldu. Tesadüf eseri 'Payitaht Abdülhamid' dizisini izleyen polisler, aradıkları zanlıyı televizyonda görünce set çıkışına gidip gözaltına aldı. 

EVİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ
Alınan bilgilere göre 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde rol alan 35 yaşındaki G.G., Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesinde bir eve penceresini açarak girdi ve içeriden 2 adet dizüstü bilgisayar, 30 paket sigara, içerisinde 200 TL ve kredi kartlarının bulunduğu bir çantayı çaldı. Hırsız, güvenlik kameralarına yakalanınca eşgali belirlendi. 

POLİSLER DİZİYİ İZLERKEN BULDU
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından olay hakkında inceleme başlatıldı. Şahsın kimliği güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından belirlendi. Polisler, tesadüfen 'Payitaht Abdülhamid' dizisini izlerken, Zanlının dizide padişahın koruması olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, İzmit Seka Park'ta bulunan sete giderek zanlıyı gözaltına aldı. Kocaeli emniyeti Asayiş Şube'ye getirilen G.G burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Payitaht Abdülhamid Payitaht Abdülhamid oyuncusu hırsız polis Payitaht Abdülhamid seti
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu