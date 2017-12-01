Sakarya'da 9 aylık Hamile Suriye’li kadına tecavüz eden, ardından da yanındaki küçük çocuğu ile birlikte katleden caniler, bugün hakim karşısına çıktı. Caniler, mahkemede verdikleri ifadede karnı burnunda kadının hamile olduğunu fark etmediklerini iddia etti.

Sakarya'da aynı iş yerinde çalıştıkları kocasından intikam almak için 9 aylık hamile olan Suriyeli kadını ve çocuğunu evinden kaçıran, ardından da ormanlık alanda tecavüz ederek çocuğu ile birlikte öldüren caniler bugün hakim karşısına çıktı. Zanlılar mahkemede verdikleri ifadelerinde, tecavüz edip öldürdükleri kadının hamile olduğunu fark etmediklerini söyledi.

İÇ SAVAŞTAN KAÇIP GELDİ, BURADA ÖLDÜRÜLDÜ

Sakarya Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, aylık hamile Emani Al Rahmun'a tecavüz edildi ve ardından hem o hem de yanında bulunan 10 aylık bebeği öldürüldü. 3 canın vahşice katledilmesi olayı Türkiye’nin yüreğine ateş düşürmüştü. Yaşanan vahşi cinayetin duruşması bugün görülmeye başlandı.

“ÇOCUK AĞLIYORDU”

Mahkemede ilk defa hakim karşısına çıkan Birol Karacal'a daha önceki sabıkası da soruldu. Karacal, bu soruya bir kadının kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek yanıt verdi. Mahkemeye katılanlar bu yanıta tepki gösterirken, diğer zanlı Cemal Bay ifadesinde Emani Al Rahmun'un evine zorla girdiklerini kabul etti. Bay, eve girdiklerinde kadının uykudan uyanıp kendisini korumaya çalıştığını ve kendilerinin de kadını darp ederek bayılttıklarını söyledi. Hakimin 'Öldürülen çocuk neredeydi?' sorusu üzerine zanlı Cemal Bay, çocuk ağlayınca Birol Karacal’ın boğarak susturduğunu ve ardından kadın ve çocuğu arabaya bindirerek ormanlık alana götürdüklerini, önce Birol Karacal’ın kadına tecavüz ettiğini, ardından da kendisinin de Karacal’ın söylemesi ile kadına tecavüz ettiğini itiraf etti.

''KADININ HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETMEDİK''

Suriyeli kadının hamile olduğunu fark etmediklerini söyleyen Bay’a mahkeme salonunda bulunanlardan tepkiler de geldi. Bilal Karabay'ın tecavüzden sonra arabadan indiğini ve kadını öldürdüğünü söyleyen Bay, daha sonra bebeği de kadının yanına bıraktıklarını dile getirdi.