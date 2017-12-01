﻿ Adnan Hoca Çıtayı Arşa Yükseltti! 17 Bikinili Kedicikle Havuz Keyfi

Adnan Hoca Çıtayı Arşa Yükseltti! 17 Bikinili Kedicikle Havuz Keyfi

Adnan Oktar meşhur kedicikleri ile beraber lüks villada havuz başında verdiği pozlarla gündeme yine bomba gibi düştü. Kartal Dragos’ta yer alan lüks bir villada tam 17 kediciğiyle birlikte bikinili bir şekilde poz veren Adnan Hoca verdiği pozlarla adından yine söz ettirmeyi başardı.

Anasayfa MAGAZİN Adnan Hoca Çıtayı Arşa Yükseltti! 17 Bikinili Kedicikle Havuz Keyfi
Adnan Hoca Çıtayı Arşa Yükseltti! 17 Bikinili Kedicikle Havuz Keyfi
Adnan Hoca Çıtayı Arşa Yükseltti! 17 Bikinili Kedicikle Havuz Keyfi Tarih: 2017-12-01 Saat: 16:40:36
Güncelleme : 2017-12-01 16:40:36

Adnan Oktar meşhur kedicikleri ile beraber lüks villada havuz başında verdiği pozlarla gündeme yine bomba gibi düştü. Kartal Dragos’ta yer alan lüks bir villada tam 17 kediciğiyle birlikte bikinili bir şekilde poz veren Adnan Hoca verdiği pozlarla adından yine söz ettirmeyi başardı.

Kendi televizyon kanalında yayınlanan programda Kedicikleri ile zaman zaman büyük şekilde gündeme gelen Adnan Oktar yine paylaşılan bir fotoğrafla gündeme bomba gibi oturdu. Adnan Hoca ve kediciklerinin havuz başındaki cesur pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

KEDİCİK DİKKAT ÇEKEN BİR NOTLA PAYLAŞTI

Kedicikler arasında yer alan Yasemin Ayşe Kiriş adlı kediciğin yankı uyandıran bu fotoğrafı paylaşması ile sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Ayşe Kiriş adlı kedicik fotoğrafı paylaşırken, ‘ Yakışıklı bebeğim, sevgilim ve canım kardeşlerimle yine aşk dolu sevgi dolu nefis bir geceden’ notuyla paylaşarak takipçilerine sundu. Adnan Oktar ve yanındaki bikinili kediciğin bulunduğu havuz başındaki fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

KEDİCİKLER VE ADNAN OKTARIN SEFASI

Adnan Oktar’ın yanındaki 17 bikinili kediciği ile çektirdiği fotoğrafla gündeme bomba gibi düşerken yapılan havuz başı sefası binlerce yorum aldı. Adnan Hoca daha öncede yine kedicikleri ile birlikte yaptığı tekne sefası ile gündeme gelmişti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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