ABD’de yargılanan Reza Zarrab hakkında Türkiye’den son verilen kararda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına el konulmasına karar verilmişti. Reza Zarrab’ın mal varlığına el konulan yakınlarının isim listesi açıklandı. Listenin en başında ise Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın kızları Alara yer aldı.

Türk asıllı İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın ABD’deki duruşmasının üçüncü günü tamamlanırken Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına el konulma kararı verilmişti. Kararın hemen ardından Reza Zarrab’ın mal varlığına el konulan yakınlarının isim listesinin açıklandığı öğrenildi.

LİSTENİN BAŞINDA KIZI YER ALIYOR

Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına el konulması kararının ardından merakla beklenen yakınların isim listeleri açıklandı. Listenin içerisinde Reza Zarrab ‘ın Ebru Gündeş ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara’nın da yer aldığı öğrenildi.

ZARRAB’IN MAL VARLIĞINA EL KONAN 22 YAKINININ LİSTESİ

Listenin en başında kızı Alara Zarrab yer alıyor. Öte yandan, Hüseyin Sarraf, Şebnem Sarraf, Can Sarraf, Mehmet İbrahim Burhanettin, Behruz Büyükoğlu, German Ghanbari Arablou, Hüseyin Karabeyli, Bahram Dargan Moghaddam, Aydın Harazi, Serdar Güneş, Ali Hossein Zadeh, Göksel Kum, Perviz Leki, Ahmet Saygın, Omid Mohagieh, Hüseyin Nobar, Mohammed Deza, Ali Polat listede yer alan ve mal varlığına el konulan diğer yakınlar.