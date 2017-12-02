Zonguldak’ta büyük bir vahşet yaşandı. Alınan bilgilere göre, karısından boşandığı öğrenilen bir adam eski karısı ve 2 çocuğunun üzerine gözü dönmüş bir şekilde kurşun yağdırdı.

Olay, Zonguldak Gökçebey ilçesinde akşam gece saat 21.30 sularını gösterirken meydana geldi. Olayla ilgili gelen ilk bilgilere göre, Güngör Kaçar ismindeki bir adam bir süre önce boşandığı eşi Gülay Gökdemir ve yanındaki 2 çocuğunun üzerine kurşun yağdırdı.

ESKİ KARISI VE 2 ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir pide fırınında geçimini sürdürmekte olan Güngör Kaçar’ın bir süre önce boşandığı eşinin eve çocuklarını görmeye gelmesiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Eski karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda gözü dönmüş adam elindeki tabancayla hem eski karısı hem de 2 çocuğuna ateş ederek dehşet saçtı.

ANNE VE KIZ ÖLDÜ, 1 ÇOCUK YARALANDI

Adamın ateş etmesi üzerine silah seslerini duyan komşular olayı polis ekiplerine bildirirken olay yerine gelen polis ekiplerinin evin içine girdiklerinde anne ve 2 çocuğun kanlar içinde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri anne ve kızın olay yerine hayatını kaybettiğini belirlerken 15 yaşındaki Barbaros Kaçar’ın ağır yaralandığı belirlendi ve yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cani baba Güngör Kaçar ise ifade için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirlendi.