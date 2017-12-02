﻿ Erzurum’da Dehşet Anları! Lise Öğrencisini Çembere Alan Kalabalık Grup Öldüresiye Dayak Attı

Erzurum’da Dehşet Anları! Lise Öğrencisini Çembere Alan Kalabalık Grup Öldüresiye Dayak Attı

Erzurum’da yaşanan olay dehşete düşürdü. Özel bir okuldan çıkan öğrenciler ile bir lise öğrencisi arasında yaşanan kavga herkesi şaşkına çevirdi. İlk olarak tartışmayla başlarken daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kalabalık grubun çembere aldıkları liseli bir genci öldüresiye dövdükleri görüldü.

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Erzurum’da Dehşet Anları! Lise Öğrencisini Çembere Alan Kalabalık Grup Öldüresiye Dayak Attı
Erzurum’da Dehşet Anları! Lise Öğrencisini Çembere Alan Kalabalık Grup Öldüresiye Dayak Attı Tarih: 2017-12-02 Saat: 12:24:15
Güncelleme : 2017-12-02 12:24:15

Erzurum’da yaşanan olay dehşete düşürdü. Özel bir okuldan çıkan öğrenciler ile bir lise öğrencisi arasında yaşanan kavga herkesi şaşkına çevirdi. İlk olarak tartışmayla başlarken daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kalabalık grubun çembere aldıkları liseli bir genci öldüresiye dövdükleri görüldü.

Olay, Erzurum’da meydana geldi. Okul çıkışında kalabalık bir grup ile bir lise öğrencisi olarak arasında tartışma başladığı daha sonra da bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi. 

KALABALIK GRUP BİR ÖĞRENCİYE SALDIRDI

Aralarında tartışma başlayan lise öğrencisi ile kalabalık grup arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken liseli gencin kavganın büyümemesi için olay yerini terk etmeye çalıştığı görüldü ancak kalabalık grubun lise öğrencisinin arkasından koşarak tekme tokat saldırmaya başladığı görüldü.

VATANDAŞLAR ELLERİNDEN ZOR ALDI

Kalabalık grubun çember altına aldığı liseli genci öldüresiye dövdüğü anlarda çevreden geçen vatandaşların olayı görerek müdahale etmesi sonucunda liseli genç kalabalık saldırganların elinden kurtuldu. Vatandaşların müdahalesi sonucunda öğrencilerin kavgayı bırakarak dağıldığı görüldü.

 

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