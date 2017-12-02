Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars’ta yaptığı konuşmayla gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARS’TA

Kars’ta AK Parti İl Kongresinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars’ın 15 Temmuz hain darbe gecesinde vatandaşların sokağa çıkarak tankların önünde siper olduğunu ve darbecileri geri püskürttüğünü söyledi. Karslı vatandaşlara ülkesine sahip çıktığı için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de Kürt, Türk, Azeri ayırımı olmadığını herkesin bir olduğunu söyledi.

‘PARANIN KARŞISINDA EĞİLMEYECEKSİNİZ’

Kars’taki konuşmasıyla gençlere de seslenen Erdoğan, gençlere, ne makam, ne de paranın gücünün karşısında eğilmemeleri gerektiğiniz eğer eğilirlerse hakkının gençlere helal olmadığını söyledi.

‘BİZİM ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK’

ABD’deki Reza Zarrab davasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan sahte mahkemelerle benim ülkem yargılanıyor diyerek ABD’ye yüklendi. Abdestimizden şüphemiz yok diyen Erdoğan, FETÖ’nün temsilcilerinden oluşarak kurulan mahkemelerin asla Türkiye’yi mahkum edemeyeceğini belirtti.

ERDOĞAN’DAN KARSLILARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin en havalı havalimanının Kars’ta bulunduğunu söyleyerek bilet fiyatlarındaki pahalılığa değindi. Uçak sayısının da yetersiz olduğunu söyleyen Erdoğan, Turizm sektörüne seslenerek Kars’taki otel sayısını yükseğe çıkartmak gerektiğini belirtti. Öte yandan Kars’taki pahalı uçak fiyatlarında da indirim yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun takipçisi olacağını belirtti.