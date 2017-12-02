Kastamonu Taşköprü ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Odun kesmek eline aldıkları motorlu testere alan iki kardeşten biri kazara boynunu keserek ağır şekilde yaralandı.

Olay, Kastamonu Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Remzi ve Mustafa Çoban isimli iki kardeş kış hazırlıkları için odun kesmek isterken yaşanan talihsiz olay herkesi şaşkına çevirdi.

MOTORLU TESTERE İLE BOYNUNU KESTİ

Kış hazırlıkları için odun kesmek için motorlu testereyi eline alan iki kardeşten Remzi Çoban, odun kestiği sırada bir anlık dalgınlık sonucunda elinden kayan motorlu testereyle kazara boynunu kestiği öğrenildi. Yaşanan feci kaza sonucunda ağır şekilde yaralandığı öğrenilen Remzi Çoban apar topar hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bir anlık dikkatsizlik sonucunda elinden kayan motorlu testere ile boynunu kesen talihsiz adam yanında bulunan kardeşi Mustafa Çoban’ın yardımıyla apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken talihsiz adamın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alınan bir diğer bilgiye göre, polis ekiplerinin yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.