İrlanda'da 11 yaşındaki kız, dış görünüşünü beğenmediği için vücudunun her yerine "Güzel kızlar yemek yemez" yazdıktan sonra intihar etti.

İrlanda’da meydana gelen korkunç olayda, 11 yaşındaki kız çocuğu, güzel olmadığını düşünerek intihar etti.

SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN YAPTI

11 yaşındaki Mill Toomey sosyal medyada çok aktifti. Dış görünüşünü beğenmeyen küçük kız, vücudunun her tarafına kalemle "Güzel kızlar yemek yemez" yazdı. Daha sonra da Instagram hesabından dış görünüşünden memnun olmadığını söyleyerek intihar edeceğine dair paylaşım yaptı. Kısa süre sonra ise yatağının altına sakladığı ilaçları içen 11 yaşındaki kız canına kıydı.

AİLESİNE UYUYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Mill, ailesi ile akşam yemeği yedikten sonra uyumaya gideceğini söyledi ve yanlarından ayrıldı. Anne saatler sonra odaya girdiğinde kızını yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Hemen hastaneye kaldırılan küçük kız, hastanede hayatını kaybetti. Olay önce cinayet sanıldı, ancak polisin soruşturması bugün sona erdi ve küçük kızın intihar ettiği anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜSÜNDEN RAHATSIZDI

Soruşturma sırasında küçük kızın çevresindekilere ve arkadaşlarına sürekli mutsuz olduğunu ve dış görünüşünden memnun olmadığını söylediği de ortaya çıktı. Kızlarının herkes tarafından sevildiğini söyleyen anne baba, kızlarının ölmek istediğinden haberdar olduklarını ancak bunu önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Fakat kızlarını kurtarmayı başaramayan anne baba, şu an ne yapacaklarını bilmediklerini ve çok acı çektiklerini de dile getirdi.