Alınan bilgilere göre, İstanbul Yenibosna metrobüs durağında kaza meydana geldi. Metrobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucunda 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Olay İstanbul’da Yenibosna’dan Sefaköy-Zincirlikuyu istikametine doğru şlerlemelte olan bir metrobüsün henüz belirlenemeyen bir şekilde karşı yönden gelen diğer metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. Kaza sonucunda metrobüslerin içindeki bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan metrobüs kazası sonrasında açıklama yapan İstanbul Valiliği, kafa kafaya çarpışan metrobüsler sonucunda 20 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve yaralı vatandaşların hastanede tedavi altında oldukları belirtildi.

METROBÜS SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Yaşanan metrobüs kazası nedeniyle aksayan metrobüs seferlerinin Sefaköy-Zincirlikuyu istikametine yeniden başladığı ve seferlerin normal seyrine döndüğü belirtildi.

BAŞKA BİR METROBÜSTE PATLAMA

Alınan bir diğer bilgiye göre, Yenibosna-Avcılar istikametine doğru hareket halinde olan bir metrobüsün iç kısmında korkutan bir patlama meydana geldiği ve patlama sonucunda metrobüsün camlarının kırıldığı öğrenildi. Yaşanan patlamada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan bilgilendirmede metrobüste yaşanan patlamanın teknik bir nedenden meydana geldiği açıklamasına yer verildi.