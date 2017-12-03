Geride bıraktığımız ayda kaybettiğimiz Milli Halterci ‘Cep Herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun kayıp olan kızının bulunduğu öğrenildi. Süleymanoğlu’nun kızı Naomi’nin Japonya’da bulunduğu ve Milli Haltercinin vasiyetinin yerine getirildiği öğrenildi.

Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede geride bıraktığımız ay hayatını kaybetmiş ve ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ölümüyle herkese büyük bir üzüntü yaşatan başarılı sporcunun kayıp bir kızı olduğu ve vasiyetinde kızının bulunmasını istediğini belirttiği öğrenildi. Kızını bulmak için yardım isteyen ancak buna ömrü yetmeyen efsane sporcunun isteği yerine geldi.

NAOMİ SEKAİ SÜLEYMANOĞLU BULUNDU

Milli Halterci ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun her yerde aradığı kızı Naomi Sekai Süleymanoğlu, Japonya’da bulundu. Alınan bilgilere göre dün yanına annesini alarak Türkiye’nin Tokyo Sefaretindeki Büyükelçiliğine gelen Naomi Süleymanoğlu’nun burada Büyükelçi Mercan ile sohbet ettiği ve Mercan’ın ikram ettiği baklavadan yediği öğrenildi. Baklavayı yiyen ve Mercan ile sohbet gerçekleştiren Naomi Süleymanoğlu daha sonra Türk bayrağının önüne geçerek manidar bir poz verdi. Babası gibi spor yolunda ilerlediği öğrenilen Naomi’nin spor akademisinde okuduğu öğrenildi.

TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR

Öte yandan yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye gelmek istediğini belirten Naomi Süleymanoğlu’nun buradaki akrabaları ile tanışmayı çok istediği de öğrenildi. Özellikle de kız kardeşi ile tanışmak ve görüşmek için sabırsız olduğunu söyleyen Naomi, fotoğraf isteklerinde oldukça hassas davrandı ve kendisinin Türkiye’yi ziyaret ettiğinde görülmek istendiğini belirtti. Naomi şimdi çalıştığı şirketten gerekli izinleri alarak Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor.