İstanbul için Akom’dan yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. AKOM’dan yapılan son uyarılara göre İstanbul’da sıcaklıklar bu akşamdan itibaren düşecek, Çarşamba günü ise karla karışık yağmur etkili olmaya başlayacak.

Meteoroloji’den alınan son verilere göre, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul’a sağanak yağış gelecek. Hafta içi ise sağanak yağış yerini karla karışık yağmura bırakacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de İstanbul hava durumu için uyarı üstüne uyarı yaptı. AKOM, İstanbulluları yeni haftanın başında etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

SERT SICAKLIK DÜŞÜŞLERİNE DİKKAT

Meteoroloji’den yayınlanan hava durumu haritasında 6 Aralık Çarşamba günü dikkat çekti. Çünkü Çarşamba günü itibari ile İstanbul’un doğusu karla karışık yağmura teslim olacak. Üstelik hafta içi Çarşamba günü itibari ile İstanbul’da hava sıcaklıklarında 7 ila 10 derece arasında düşüş de bekleniyor.

BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT

Meteoroloji Uzmanları, Çarşamba gününden itibaren kara teslim olacak olan İstanbul için sürücüleri de uyardı. Yurt genelinde yavaş yavaş etkili olmaya başlayacak olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin gereken önlemleri almaları istendi. Özellikle 7 Aralık Perşembe gününden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tekrar kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

BAZI İLLERDE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI:

Bugün Ankara’da sıcaklık 16 derece olacak, hava az ve parçalı bulutlu.

İstanbul’da bugün 19 derece sıcaklık olurken, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek.

İzmir’de sıcaklık 21 derece olacak, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Adana 21, Antalya 22, Samsun 21, Trabzon 18, Erzurum 3 ve Diyarbakır 15 derece olacak.