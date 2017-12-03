Antalya’da eski koca dehşet saçtı. Ayrıldığı eşinin başka biri ile evlenmesini hazmedemeyen R.K. isimli eski eş, kadını önce 11 yerinden bıçakladı, ardından da silahla bacaklarından vurdu.

Antalya'da R.K. isimli şahıs, eski eşinin başkası ile evlenmesini hazmedemeyince dehşet saçtı. Önce eski eşini 11 yerinden bıçaklayan R.K. ardından da tabanca ile bacaklarından vurdu.

EVLİLİK HABERİNİN ARDINDAN ÇILGINA DÖNDÜ

Olay bugün saat 10.00 sularında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde yaşandı. R.K, bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldığı eski eşi S.A.’nın başkası ile evlendiğini duyunca çılgına döndü. Eski eşinin yerini uzun süre arayan R.K., sonunda kadının Şafak Mahallesi'nde çalıştığını öğrendi.

DEFALARCA BIÇAKLADI, ARDINDAN KURŞUN YAĞDIRDI

S.A evinden çıktıktan sonra R.K takip etmeye başladı. Daha sonra da aniden eski eşinin karşısına çıkan R.K. önce hakaretler yağdırdı, ardından da 'sallama' diye tabir edilen bıçağı belinden çıkararak eski eşini 11 yerinden bıçakladı. Bununla da yetinmeyen cani koca, eski eşini tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurdu.

KADIN AMELİYATA ALINDI

Çevrede bulunanlar talihsiz kadının yardımına koşarken, olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ameliyata alınan S.A’nın durumu hakkında henüz net bir bilgi alınamazken, olaydan sonra kaçan R.K.’nın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.