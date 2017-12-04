4 Aralık 2017 Pazartesi Hava Durumu konusunda en çok merak edilen şey, İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusu oldu? Meteoroloji ve AKOM’un üst üste yaptığı uyarıların ardından, bu akşam İstanbul’da yağmur bekleniyor. Hafta sonu güneşli bir havanın hakim olduğu İstanbul’da yeni bir yağışlı hava gelecek. Hatta Çarşamba gününden itibaren İstanbul’da kar bekleniyor. Peki, 4 Aralık 2017 Pazartesi Hava Durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık 2017 Pazartesi Hava Durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde yeni bir yağışlı hava hakim olmaya başlayacak. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Pazartesi ve Salı günü devam edecek. Çarşamba günü ise sağanak yağış yerini karla karışık yağmura bırakacak. İşte 4 Aralık 2017 Pazartesi Hava Durumu…

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ HAVA DURUMU

AKOM’dan son dakika uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 72 saatte 13 derece birden azalacak. Karlı havanın da etkili olması beklenirken, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ile 7 derece altında seyredecek. İstanbul’da bugün 19 derece seyreden hava sıcaklığı 13 derece birden azalacak ve 7 dereceye düşecek. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşler nedeniyle hastalıkların da görülmesi ihtimali var.

HAVA BUZ GİBİ OLACAK

Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü itibari ile hava sıcaklıklarının düşmesi ile hava buz gibi olacak. Meteoroloji bu konuda sürücüleri de uyardı. Kar yağışının başlaması ile buzlanmaya da dikkat çeken Meteoroloji, sürücülerin de yola çıkarken gereken önlemleri alması uyarısında bulundu.