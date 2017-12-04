Şırnak’ta 2’si kardeş olan 3 çocuğun su dolu kuyuya düştüğü öğrenildi. Çocukların olay yerine kapatılan kömür ocağına malzeme almak için geldikleri öğrenildi. Çocukların kurtarılması için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, Şırnak merkez Balveren Beldesinde meydana geldi. Bundan yaklaşık 2 ay önce toplamda 8 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından kapatılan kömür ocağına malzemelerini almak için geldikleri öğrenilen 2’si kardeş 3 çocuğun su dolu kuyuya düştüğü öğrenildi.

KAPATILAN KÖMÜR OCAĞINA MALZEMELERİNİ ALMAK İÇİN GELMİŞLER

Yaşanan olayla ilgili alınan ilk bilgilere göre, Abdurrahman Tunç, Ömer Tunç ve İdris İnal isimli 3 çocuğun bölgeye bundan yaklaşık 2 ay önce meydana gelen göçük sonrasında göçüğün altında kalan 8 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından kapatılan kömür ocağı malzemelerini almak için geldikleri öğrenildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Abdurrahman ve Ömer Tunç kardeşlerin henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde su dolu kuyuya düştüğü bunun hemen ardından da iki kardeşin su kuyusuna düştüğünü gören yanlarındaki arkadaşları İdris İnal’ın kardeşleri kurtarmak için orada bulunan jeneratörü çalıştırdığı ve bir halat yardımıyla kuyuya indiği öğrenildi. Fakat arkadaşlarını kurtarmak isteyen talihsiz çocuğunda jeneratörün durması sonucunda kuyunun içinde kaldığı öğrenildi. Alınan son bilgilerde, kuyuya düşen 3 çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 çocuğu kurtarma çalışmaları ve arama faaliyetleri devam ediyor.