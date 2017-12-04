﻿ Şırnak’ta Yürek Yakan Olay! 2’si Kardeş 3 Çocuk Su Dolu Kuyuya Düştü

Şırnak’ta Yürek Yakan Olay! 2’si Kardeş 3 Çocuk Su Dolu Kuyuya Düştü

Şırnak’ta 2’si kardeş olan 3 çocuğun su dolu kuyuya düştüğü öğrenildi. Çocukların olay yerine kapatılan kömür ocağına malzeme almak için geldikleri öğrenildi. Çocukların kurtarılması için arama çalışmaları başlatıldı.

Anasayfa GÜNCEL Şırnak’ta Yürek Yakan Olay! 2’si Kardeş 3 Çocuk Su Dolu Kuyuya Düştü
Şırnak’ta Yürek Yakan Olay! 2’si Kardeş 3 Çocuk Su Dolu Kuyuya Düştü
Şırnak’ta Yürek Yakan Olay! 2’si Kardeş 3 Çocuk Su Dolu Kuyuya Düştü Tarih: 2017-12-04 Saat: 14:21:43
Güncelleme : 2017-12-04 14:21:43

Şırnak’ta 2’si kardeş olan 3 çocuğun su dolu kuyuya düştüğü öğrenildi. Çocukların olay yerine kapatılan kömür ocağına malzeme almak için geldikleri öğrenildi. Çocukların kurtarılması için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, Şırnak merkez Balveren Beldesinde meydana geldi. Bundan yaklaşık 2 ay önce toplamda 8 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından kapatılan kömür ocağına malzemelerini almak için geldikleri öğrenilen 2’si kardeş 3 çocuğun su dolu kuyuya düştüğü öğrenildi.

KAPATILAN KÖMÜR OCAĞINA MALZEMELERİNİ ALMAK İÇİN GELMİŞLER

Yaşanan olayla ilgili alınan ilk bilgilere göre, Abdurrahman Tunç, Ömer Tunç ve İdris İnal isimli 3 çocuğun bölgeye bundan yaklaşık 2 ay önce meydana gelen göçük sonrasında göçüğün altında kalan 8 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından kapatılan kömür ocağı malzemelerini almak için geldikleri öğrenildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Abdurrahman ve Ömer Tunç kardeşlerin henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde su dolu kuyuya düştüğü bunun hemen ardından da iki kardeşin su kuyusuna düştüğünü gören yanlarındaki arkadaşları İdris İnal’ın kardeşleri kurtarmak için orada bulunan jeneratörü çalıştırdığı ve bir halat yardımıyla kuyuya indiği öğrenildi. Fakat arkadaşlarını kurtarmak isteyen talihsiz çocuğunda jeneratörün durması sonucunda kuyunun içinde kaldığı öğrenildi. Alınan son bilgilerde, kuyuya düşen 3 çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 çocuğu kurtarma çalışmaları ve arama faaliyetleri devam ediyor. 

 

 

Şırnak Su dolu kuyu Su dolu kuyuya düşen çocuklar AFAD Kömür ocağı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu