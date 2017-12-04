Yemen’de Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından ortalık karıştı. Devrik liderin öldürüldüğüne ilişkin yayınlanan görüntülerde, net şekilde devrik liderin cesedi görüldü. Diğer yandan, Suudi Arabistan bu haberin ardından yaptığı açıklamada, savaş sinyalleri vererek kentin boşaltılmasını istedi.

Şii destekli Husiler, Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’i öldürdü. Olayın ardından yayınlanan videoda Salih'in cesedinin net olarak görüldüğü anlaşıldı. Videoda Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in başından yaralandığı açıkça görülüyor.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DURDURDULAR

AA’ya bir açıklama yapan Genel Halk Kongresi partisi üst düzey yetkilisi, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in konvoyunun kaçmaya çalışırken Husiler tarafından Sana yakınlarında durdurulduğunu ve burada Salih’in öldürüldüğünü söyledi.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE SALDIRI

Diğer yandan, başkent Sana’da Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Husiler arasında çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar sırasında İran Büyükelçiliği'ne de havan topu ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Henüz havan topunun nereden atıldığı bilinmezken, binadan dumanlar yükseldiği görüldü. Cumartesi sabahından itibaren Yemen’de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasındaki çatışmalar sürüyor.

YEMEN'DE İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN DA KARŞI KARŞIYA

Yemen’de Orta Doğu’nun en büyük rakip iki ülkesi olan Suudi Arabistan ve İran da karşı karşıya geliyor. Başta Sana olmak üzere Şii Husiler ülkenin bir çok yerini ele geçirmiş durumda ve İran tarafından destekleniyor. Husilerin ilerleyişinden başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkeleri rahatsızlık duyuyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN SİVİLLERE ÇAĞRI

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, kentte bulunan sivillere kenti terk etmeleri çağrısını yaptı.