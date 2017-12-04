Denizli'nin Servergazi Devlet Hastanesi'nde, 75 yaşındaki hasta Hörü Kesen diz protezi ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Hastanın yakınları, hayatını kaybeden Kesen’e kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verildiğini iddia etti.

Denizli'nin Servergazi Devlet Hastanesi'nde diz protez ameliyatı için yatan Hörü Kesen, geçtiğimiz Cuma günü geçirdiği operasyonun ardından Ortopedi Servisi’ne alındı. Kesen’e ameliyattan sonra kan verildi. Ancak yakınları görevli hemşire tarafından Hörü Kesen’e yanlışlıkla başka gruptan kan verildiğini iddia etti. İddiaya göre aynı odada yatan AB RH pozitif kan grubundan olan hastaya verilmesi gereken kan, 0 RH pozitif kan grubu olan Hörü Kesen’e verildi. Kısa bir süre sonra Hörü Kesen yatağında hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı.

HEMŞİRE AÇIĞA ALINDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsiden sonra Kesen’in cenazesi yakınları tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü Türlübey Mahallesi’nde toprağa verildi. İddialara göre Kesen’in yanlış kan sonucu hayatını kaybettiği otopside de belirlendi. Olayla ilgili olarak aile savcılığa şikayetçi olurken, hemşerinin ise açığa alındığı ortaya çıktı.

DENİZLİ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Denizli Valiliği de bir açıklama yaparak, Servergazi Devlet Hastanesi’nde Hörü Kesen’in hayatını kaybetmesinin ardından yanlış kan verildiği iddiaları üzerine otopsi için cenazenin İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildiğini belirtti.

HEMŞİRE: ‘EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM’

Hayatını kaybeden Hörü Kesen’in (75), oğlu Kesen cenazenin ardından yaptığı açıklamada, annesinin ameliyattan iyi çıktığını belirterek, hemşire kanı taktıktan sonra annesinin fenalaştığını ve kusmaya başladığını belirtti. Daha sonra hemşirenin odaya geldiğini ve ‘Eyvah yanlış kan takmışım’ diyerek hatasını kabul ettiğini söyleyen Kesen, suçlunun cezasını çekmesini istediklerini dile getirdi.