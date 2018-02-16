Dünyada birçok çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina Oyunu, bu defa Bolu’da bir gencin canına mal oldu. Bolu’da yaşayan 19 yaşındaki Ç.K. isimli genç, oyunun etkisine girerek evde yalnız olduğu sırada kendisini astı.

Bolu'da, 19 yaşındaki Ç.K. isimli genç annesi ve kız kardeşi evde yokken kendisini asarak intihar etti. Olay yerine gelen ekipler, gencin ölümünde 'Mavi Balina' oyununun etkisi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Dünya genelinde 150’den fazla kişi, Mavi Balina oyunu nedeniyle kendi hayatına son verdi.

DOĞALGAZ BORUSUNA KENDİSİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ,

Bolu, Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak'ta bugün saat 16.00’da meydana gelen olayda, 4 katlı apartmanın birinci katında kız kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Ç.K. isimli genç evde kimsenin olmadığı sırada kendisini evin salonunda bulunan doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

ANNESİ, OĞLUNUN CESEDİNİ GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Anne Nuray Kankaya, kızı ile birlikte akşam saatlerinde eve gelerek defalarca zile bastı, ancak kapı açılmadı. Paniğe kapılan anne, dışarıda bulunan mahalle sakinlerinden yardım istedi. Kapıyı kırdıran anne, içeriye girdiğinde oğlunun cesedi ile karşılaşarak büyük şok yaşadı. Nuray Kankaya, gördüğü acı manzaranın ardından sinir krizi geçirirken, yakınları tarafından çağrılan 112 Sağlık ekipleri talihsiz kadını İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, gencin intihar ettiği evde inceleme yaptı. Mavi Balina oyununun intiharla ilgisi olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.