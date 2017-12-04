Reza Zarrab, ABD’de yargılamasının dördüncü gününde itirafçı olmaya devam etti. Yargısının dördüncü gününde yargı karşısına geçen Reza Zarrab’ın Türkiye’de tutuklu olduğu dönemde FETÖ’cülere rüşvet vererek cezaevinden çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Türk asıllı İranlı iş adamı Reza Zarrab, İran ambargosunu delmek ve ABD’ye zarar vermek suçlarından tutukluluğu devam ederken bugün mahkemesinin dördüncü gününde itirafçı olmaya devam ettiği öğrenildi.

ALTIN İHRACATINI ANLATTI

Geride bıraktığımız günlerde yaptığı itiraflarda gıda sevkiyatını anlatan Zarrab, jürili duruşmada soruları cevaplamaya devam ediyor. Öte yandan davada gösterilen bir gümrük beyanı belgesinin de dosyaya girdiği öğrenildi. Burada Saramayeh Exchange isimli bir paravan şirketten bahsedildiği öğrenildi. Yargıç’ın Zarrab’a yönelttiği altınları gerçekte nereye gönderdiklerine dair soruya Zarrab’ın verdiği cevabın, gerçek ticaretin konusu olan tüm altınları Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

FETÖCÜLERE RÜŞVET VERMİŞ

Davanın dördüncü gününde en dikkat çekici itiraf ise Reza Zarrab’ın 17-25 Aralık 2013 yılında yapılan operasyonlarda tutuklanmasının ardından yaşananları anlatması oldu. Türkiye’de tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği dönemi anlatan Zarrab, avukatlarının görüşmesinin ardından serbest bırakıldığını söyledi. Serbest kalmak için tutuklandığı dönemde FETÖ’cü kadrolara serbest kalmak için rüşvet verdiğini itiraf etti. Zarrab’ın yaptığı itirafta FETÖ’cü kadrolara verdiği rüşvet sonrasında hemen serbest kaldığı ifadeleri yer aldı.