Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında bazı iller için kar yağışı uyarısı verildi. Peki, 5 Aralık 2017 Hangi İllere Kar Yağacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a bugün kar yağacak mı? İşte 5 Aralık 2017 il il Hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu değerlendirmelerini açıkladı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Samsun, Bolu, Ordu, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, Aydın, İzmir ve Manisa’da sağanak yağış, kuvvetli don ve ardından da kar yağışı bekleniyor. Peki, 5 Aralık 2017 İstanbul Hava Durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den yapılan son hava durumu açıklaması…

BOLU’DA KAR ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Bolu’da bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakacak. Kar yağışının Çarşamba akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 10-20 cm olarak beklenirken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 – 25 cm kadar çıkması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ SAMSUN VE ÇEVRESİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Samsun çevrelerinde de bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Çok şiddetli olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar sel felaketine karşı uyarıldı.

ORDU VE ÇEVRESİ YOĞUN YAĞIŞ ALACAK

Ordu çevrelerinde de yarından itibaren yoğun yağış bekleniyor. Rakımı yüksek olan bölgelerde sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde yarın öğlen saatlerinden itibaren Giresun ve çevresinde de sağanak yağışlar etkili olacak.

İZMİR VE 4 İL İÇİN DON UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü İzmir ve çevresinde bulunan 4 il için zirai don uyarısı yaparak çiftçileri uyardı. Yarından itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa’da don bekleniyor.