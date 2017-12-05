Alınan son dakika bilgisinde Türkiye-İran sınırında İran’ın saldırı gerçekleştirdiği 4 İranlı’nın Türk askerinden yardım istediği öğrenildi. 4 İranlı arasındaki 1 askerin yaşamını yitirdiği öğrenilirken diğerlerinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Iğdır Gökay Hudut Taburu’na yakın olan bir noktada bulunan İran-Türkiye sınırında İran’dan saldırı gerçekleştiği ve aralarında İranlı mühendis ile askerlerin bulunduğu grubun vurulduğu öğrenildi.

TÜRK ASKERİNE SIĞINDILAR

Yaşanan olayın ardından yaralılar için Türkiye-İran sınırında nöbet tutan Türk askerinden yardım istendiği ve İranlı askerler tarafından taşınan yaralıların ilk müdahalesi sonrasında hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

1 İRANLI ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar bölgeye çağırılan helikopterle Kars ve Iğdır’da bulunan hastanelere sevk edildi. Iğdır Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan ve asker olduğu bilgisine ulaşılan 1 İranlı askerin 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bilgisi alınırken, mühendislerden sadece birinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.