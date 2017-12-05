Ankara’dan Macaristan’a gerçekleştirilecek olan bir organizasyona katılmak için giden Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesinin katıldıkları organizasyonda yaş ortalaması 20’nin üzerinde olan toplamda 16 kişilik kafileden sadece 5’inin Türkiye’ye geri döndüğü diğer 11 kişinin ise Macaristan’a iltica ettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kasım ayında Ankara’dan Macaristan’a bir etkinlik için giden Ankara Halk Dansları Topluluğu Derneği’nden 11 kişi ülkeye iltica etti.

1 KASIMDA TÜRKİYE’DEN AYRILDILAR

Toplamda 16 kişiden oluşan Halk Oyunları kafilesinin Halk Oyunları Federasyonu’ndan onay alarak Ankara Emniyet Pasaport Şubeden aldıkları gri pasaport ile 5 Kasım tarihini beklemeden tarihler 1 Kasım 2017’yi gösterdiğinde Türkiye’den çıkış yaparak Macaristan’a gittikleri öğrenildi.

SPOR BAKANLIĞINDAN SORUŞTURMA

1 Kasım 2017 tarihinde Macaristan’a giden ancak kafileden sadece 5 kişinin geri döndüğü belirlenirken 11 kişinin Macaristan’a iltica ettiği ortaya çıktı. Durumun ortaya çıkmasıyla Spor Bakanlığından hem Federasyon hem de iltica eden dansçı sporcular hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın ardından Emniyet ve Spor Bakanlığı müfettişlerinin oldukça titiz ve gizli bir soruşturma üzerinde gittiği yurt dışına çıkarak iltica eden sporcuların isimlerinin gizli tutulduğu öğrenildi. Öte yandan Macaristan’a iltica eden bu 11 sporcunun herhangi bir siyaset bağlantısı olup olmadığı da gizli tutulan bilgiler arasında.