Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren İstanbul’da karla karışık yağmur etkili olmaya başlayacak. Aynı zamanda İstanbul’da yıllar sonra ilk defa Aralık ayında kar yağmış olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıyor. Hafta başından itibaren Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için kar uyarısı yapıldı. Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul’da başlayan sağanak yağış, bu geceden itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Karla karışık yağmur, bu gece ve yarın da devam edecek. Hava sıcaklıkları da buna bağlı olarak aşırı derecede düşecek ve 10 derecenin altına kadar gerileyecek.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Meteoroloji Uzmanı Şen, hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren yeniden artmaya başlayacağını belirterek, Aralık ayında uzun yıllardan beri ilk kez İstanbul’a kar yağacağını söyledi. Kar yağışının bu yıl yoğun olacağını önceden tahmin ettiklerini söyleyen Şen, bu tahminlerin doğru çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.