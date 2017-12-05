﻿ Eve Erken Döndü, Eşini Bu Halde Yakaladı! Sonrasında Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Eve Erken Döndü, Eşini Bu Halde Yakaladı! Sonrasında Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Eve, gelmesi gereken saatten daha erken dönen koca, kendi yatağında eşini başka bir adamla yakaladı.

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Eve Erken Döndü, Eşini Bu Halde Yakaladı! Sonrasında Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Eve Erken Döndü, Eşini Bu Halde Yakaladı! Sonrasında Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tarih: 2017-12-05 Saat: 14:38:33
Güncelleme : 2017-12-05 14:38:33

Eve, gelmesi gereken saatten daha erken dönen koca, kendi yatağında eşini başka bir adamla yakaladı. 

ABD’de yaşayan Holloway isimli adam, o gün eve gelmesi gerekenden daha erken bir saatte döndü. Eve girdiğinde eşini başka bir adamla yatakta yakalayan koca, ilk önce onlara saldırmak istediğini, ancak düşündüğünde bunun mantıklı bir şekilde düşündüğünde onların fotoğraflarını çekerek kanıt olarak kullanmaya karar verdiğini söyledi. 

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Holloway eşini başka bir kadınla yakaladığı fotoğrafları sosyal medyada ‘iyi adamlar iyi kadınları hak eder’ sözü ile paylaştı. Genç adama, eşini hayatından çıkarması için binlerce sosyal medya kullanıcısından destek geldi. 

ZARAR VERMEDİĞİ İÇİN HERKES DESTEK OLDU
Sosyal medya kullanıcıları aldatılan kocaya sükunetini bu durumda bile koruyabilmesinden dolayı övgüler yağdırdı. Başından geçen olayı anlatan genç adam, eşini fotoğraflardan sonra uyandırmak için çok uğraştığını, ancak eşinin aşırı derecede sarhoş olduğu için kesinlikle uyanmadığını söyledi. Holloway’e Maximus isimli bir Facebook kullanıcısı tarafından başka kadınlarla tanıştırmak için teklif bile geldi. 

ABD aldatılan koca sosyal medya eşini böyle yakaladı son dakika
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