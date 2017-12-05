Terör örgütünden kaçarak itirafçı olan bir teröristin anlattıkları kan dondurdu. Yaz-Boz isimli sitede yer alan habere göre, itirafçı terör örgütünün çözüm sürecini kullanarak, şehir içlerine silah ve mühimmat depoladığını söyledi. Gençlere terör örgütü tarafından kurulan tuzakları da bir bir anlatan itirafçı, genç kızların ne amaçla kullanıldığını da gözler önüne serdi.

Yaz-Boz isimli internet sitesinde Terör örgütünden kaçarak itirafçı olan bir teröristin ifadeleri yer aldı. Terör örgütünün gençlere kurduğu tuzakları anlatan itirafçı, gençlerin dağa çıkmadan önce uyuşturucu bağımlısı haline getirildiğini, genç kızların da Kürt gençleri dağa çıkarmak için kullanıldığını söyledi. İşte o itirafçının anlattığı PKK gerçekleri;

GENÇ KIZLARI KULLANIYORLAR

İtirafçı, terör örgütünün genç kızlar aracılığı ile Kürt gençleri kandırdığını ve dağa çıkmak için ikna ettiğini söyledi. Ayrıca HDP’li belediyelerin Güneydoğu’da PKK’ya aktif bir şekilde destek olduğunu söyleyen itirafçı, bölgedeki iş adamlarının da terör örgütüne haraç ödemeye zorlandığını söyledi.

NAMAZ KILANI ÖLDÜRÜYORLAR

İtirafçının ifadesi bununla da sınırlı kalmadı. PKK’nın Zerdüşt bir örgüt olduğunu belirten itirafçı, namaz kılanların öldürüldüğünü söyledi ve aynı zamanda kamplarda teröristlere zerdüştlük eğitimi verildiğini ekledi. PKK’nın içinde çok sayıda yabancı olduğunu belirten itirafçı, Hendek operasyonları döneminde Siirt ve Batman halkının hendek kazmadıkları için PKK tarafından hain ilan edildiğini dile getirdi.

SUÇU DEVLETE ATMAK İSTEDİLER

Hendek operasyonları sırasında Cizre’de yaşanan olayları da anlatan itirafçı, o evde bulunanları örgütün yaraladığını ancak sosyal medyada devlet yapmış gibi gösterilerek suçu devlete atmaya çalıştıklarını söyledi. Bölgede muhtarlar tarafından yabancılar için sahte kimlik düzenlediğini ve Kürt gibi gösterildiklerini söyleyen itirafçı, örgütün Kürt gençleri dağa çıkarmadan önce uyuşturucu bağımlısı yaptığını da anlattı.