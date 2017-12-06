Afyonkarahisar’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir evin altında dükkanı bulunan iş yeri sahibi dükkanının tavanından dökülen kurtları görünce neye uğradığını şaşırdı. Dükkan sahibinin durumun üstüne düşmesi sonucunda iş yerinin hemen üstündeki evden uzun süre önce ölmüş olan bir adamın cesedi çıktı.

Olay, Afyonkarahisar’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre tek başına yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki yaşlı adamın 2 aydır ortalarda olmadığı ve kayıplara karıştığı belirtilirken yaşlı adamın evinin hemen altında yer alan bir cep telefonu dükkanının tavanından kurtlar dökülmeye başlamasıyla yaşlı adamın öldüğü ortaya çıktı.

TAVANDAN ARKA ARKAYA KURT DÖKÜLDÜ

Cep telefonu dükkanının sahibi Mustafa Başpınar’ın dükkanının tavanından dökülen kurtlar sonrasında neye uğradığını şaşırdığı ve durumu hemen araştırmaya başladığı öğrenildi. Dükkan sahibi ve evin sahibi durumun peşine düşerek Cumhuriyet Savcılığına bildirerek yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçerek söz konusu eve girdi. Eve giren ekipler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Evin içinde yaklaşık 2 aydır hiçbir haber alınamayan 60 yaşındaki Ayhan Altuntaş’ın cesedi bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN YARDIM İSTENDİ

Eve giren ve uzun süredir içeride bulunan cesetle karşılaşan polis ekipleri evin kapılarının çok dar olmasından dolayı yaşlı adamın cesedini çıkaramadıkları ve itfaiye ekiplerinden yardım istedikleri öğrenildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek evin kapılarını yerinden çıkarttı ve yaşlı adamın cesedini evden çıkarttı. Yaşlı adamın ölüm sebebini öğrenmek için cesedinin Adli Tıp Morguna kaldırıldığı öğrenildi.