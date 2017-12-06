Alınan son dakika bilgisinde Reza Zarrab hakkında Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir’in tüm mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında, New York Bölge Mahkemesine 28 Ocak 2014 tarihinde sahte rapor götürdüğü ve yargılamada delil olarak kullanıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve CHP’li eski Milletvekili Aykan Erdemir’e yakalama kararı çıkartılmıştı.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Başlatılan soruşturma kapsamında CHP’li Aykan Erdemir’in tüm mal varlığına el konulmasının talep edildiği öğrenildi. Talepte bulunurken eski CHP’li Milletvekili Erdemir’in New York Bölge Mahkemesi’ne 28 Ocak 2014 tarihli olan sahte raporu götürdüğü ve yargılamada delil olarak kullanılmasını sağlayarak yargılamanın seyrini değiştirdiği de belirtildi.

FETÖ’DEN YAKALAMA KARARI DA VAR

Öte yandan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında FETÖ’den de yakalama kararı bulunuyor. ABD’deki Reza Zarrab davasında da tanık listesinde adı bulunduğu öğrenilen Erdemir’in firari konumda olduğu biliniyor. Savcılıktan verilen kararda, CHP eski Milletvekili Erdemir’in atılı suçları işleyip işlemediği konusunda araştırma yapmak için tüm mal varlığına el konulma talebinde bulunduğu ve Erdemir’in atılı suçlarının araştırılmasında Erdemir’in kendisine ait olan tüm mal varlığını bu suçlar sayesinde mi elde ettiğini belirlemek ve mal varlıklarını kaçırmasını önlemek için Erdemir’e ait olan tüm mal varlıklarına el konulma kararı alındığı öğrenildi.