﻿ Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski CHP’li Vekilin Mal Varlığına El Konuldu

Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski CHP’li Vekilin Mal Varlığına El Konuldu

Alınan son dakika bilgisinde Reza Zarrab hakkında Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir’in tüm mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski CHP’li Vekilin Mal Varlığına El Konuldu
Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski CHP’li Vekilin Mal Varlığına El Konuldu
Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski CHP’li Vekilin Mal Varlığına El Konuldu Tarih: 2017-12-06 Saat: 13:48:48
Güncelleme : 2017-12-06 13:48:48

Alınan son dakika bilgisinde Reza Zarrab hakkında Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir’in tüm mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında, New York Bölge Mahkemesine 28 Ocak 2014 tarihinde sahte rapor götürdüğü ve yargılamada delil olarak kullanıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve CHP’li eski Milletvekili Aykan Erdemir’e yakalama kararı çıkartılmıştı. 

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Başlatılan soruşturma kapsamında CHP’li Aykan Erdemir’in tüm mal varlığına el konulmasının talep edildiği öğrenildi. Talepte bulunurken eski CHP’li Milletvekili Erdemir’in New York Bölge Mahkemesi’ne 28 Ocak 2014 tarihli olan sahte raporu götürdüğü ve yargılamada delil olarak kullanılmasını sağlayarak yargılamanın seyrini değiştirdiği de belirtildi.

FETÖ’DEN YAKALAMA KARARI DA VAR

Öte yandan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında FETÖ’den de yakalama kararı bulunuyor. ABD’deki Reza Zarrab davasında da tanık listesinde adı bulunduğu öğrenilen Erdemir’in firari konumda olduğu biliniyor. Savcılıktan verilen kararda, CHP eski Milletvekili Erdemir’in atılı suçları işleyip işlemediği konusunda araştırma yapmak için tüm mal varlığına el konulma talebinde bulunduğu ve Erdemir’in atılı suçlarının araştırılmasında Erdemir’in kendisine ait olan tüm mal varlığını bu suçlar sayesinde mi elde ettiğini belirlemek ve mal varlıklarını kaçırmasını önlemek için Erdemir’e ait olan tüm mal varlıklarına el konulma kararı alındığı öğrenildi.

 

ABD Reza Zarrab CHP Aykan Erdemir Mal varlığına neden el konuldu FETÖ Firari
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu