Mevsimin ilk karı dün İstanbulluları sevindirirken Kars’ta kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar…

Kar yağışı ülkenin hemen hemen her yerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle de Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandığı öğrenilirken kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı.

KARSTA OKULLAR YARIN TATİL

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, eğitime 1 günlük ara verildiği açıklandı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu öğrenilen kentte görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü belirtildi. Yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çoğu köyde yolların ulaşıma kapandığı öğrenildi.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu öğrenilirken günlük yaşamında oldukça olumsuz etkilendiği öğrenildi. Kent merkezinde tipi nedeniyle görüş mesafesi azalırken yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların yürümekte zorluk çekildiği ve herkesin toplu taşıma araçlarına yoğunlaştığı öğrenildi. Kar yağışının yoğunluğu sebebiyle sürücülerin yollardaki buzlanmada ve kayganlığa dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan yoğun kar yağışı ve görülen tipi nedeniyle görüş mesafesi azalırken uçak seferlerinin de iptal olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre yaklaşık 100’e yakın köyde yolların ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kapanan köy yolları Karayolları İl Özel İdare ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahalelerle yol açma çalışmaları devam ediyor.