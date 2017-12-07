﻿ TBMM Tek Yumruk Oldu! Trump’ın Kudüs Kararı Türkiye’nin Dört Partisini Birleştirdi

TBMM Tek Yumruk Oldu! Trump’ın Kudüs Kararı Türkiye’nin Dört Partisini Birleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs hakkındaki kararı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tek yumruk oldu.TBMM’den yapılan ortak bildiride AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin ortak bildiri hazırladığı ve bu bildiriyi Genel Kurul’da okudukları öğrenildi.

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TBMM Tek Yumruk Oldu! Trump’ın Kudüs Kararı Türkiye’nin Dört Partisini Birleştirdi
TBMM Tek Yumruk Oldu! Trump’ın Kudüs Kararı Türkiye’nin Dört Partisini Birleştirdi Tarih: 2017-12-07 Saat: 00:16:15
Güncelleme : 2017-12-07 00:16:15

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs hakkındaki kararı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tek yumruk oldu.TBMM’den yapılan ortak bildiride AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin ortak bildiri hazırladığı ve bu bildiriyi Genel Kurul’da okudukları öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamayla Kudüs’ü resmen İsrail’in Başkenti olarak tanıdığını açıklamış ve tüm dünya buna tepki göstermişti. Türkiye’de bu kararı tanımadığını ve Trump’ın bu kararını kınadığını belirtmişti. Son olarak bu karardan sonra TBMM’de 4 partide bir oldu ve ortak bir bildiri hazırlayarak bu maceracı girişimin kesin ve tartışmasız bir şekilde reddedilmesi iradesini kamuoyuyla paylaştı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT PARTİSİNİ BİRLEŞTİRDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin hazırladığı ortak bildiri TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından okundu. Türkiye’nin dört partisinin de ortak bir şekilde hazırladığı bildiri de Kudüs’ün asla statüsünün değiştirilmeyeceği ve BM kararlarının ihlal edilmeyeceği belirtildi.

‘KUDÜS İLK KIBLEMİZDİR’

Hazırlanan bildiride, Kudüs’ün üç semavi din içinde oldukça önemli olduğu ve Kudüs’ün ilk kıblemiz olduğuna vurgu yapıldı. Kudüs’ün özel statüsüne sahip çıkılması gerektiğinin vurgulandığı bildiride, Kudüs’ün işgal altında olduğu vurgulanarak Kudüs için alınan kararların geçersiz olduğunu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi. Öte yandan, ABD’den gelen bu açıklamanın barış için verilen çabalara büyük bir darbe vuracağı ve bölgede başka çatışmalar doğuracağına ve bambaşka insani dramlara neden olacağı da ifade edildi.

 

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