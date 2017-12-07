Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam 65 yıl sonra Yunanistan’ın Başkenti Atina’ya yaptığı ziyarette Yunanistan Başbakanı Çipras’ın konuşmaları gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalarında sık sık haddini aşan sözler sarf eden Çipras’ın konuşmalarında resmen Türkiye’ye ‘İşgalci’ demeye çalıştığı görüldü.

Tam 65 yıl sonra Yunanistan’ın Atina kentine ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha nazik ve nezaket çerçevelerinde açıklamalar yaptığı görülürken Yunanistan Başbakanı Çipras’ın tam tersine açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

AÇIK AÇIK İŞGALCİ DEDİ

Çipras açıklamalarında, sık sık Lozan Antlaşması ve Ayasofya başlıkları altında ifadeler kullanırken tartışmalı ifadelere yer verdi. Çipras’ın bir ara Türkiye’ye resmen işgalci dediği görüldü. Çipras’ın Kıbrıs konusunda yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye’ye açıkça işgalci dediği görülen Çipras’ın 34 yıl önce Kıbrıs’ta yasa dışı bir işgal ve istila olduğunu söyleyerek Türkiye’ye açıkça işgalci demeye çalıştığı öğrenildi.

AYASOFYA KONUSUNDA SKANDAL SÖZLER

Açıklamalarında Ayasofya konusuna da değinen Çipras’ın bu konuda da akıl almaz açıklamalar yaptığı ve Yunanistan’ın sınırlarında bulunan Sakız Adası, Selanik’te Rodos Adası’ndaki Fethiye Camii’nin Müslümanlara ait olduğunu söylerken burada Ortodoksların dini tören düzenleme planı yapmadığını belirtti. Ayasofya’da böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyleyen Çipras, karşılıklı olarak her iki tarafında hassasiyetin saygı göstermek gerektiğini belirterek Ayasofya Camiinin ibadete açılması konusuna gönderme yaptığı görüldü.