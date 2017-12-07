ABD’de yargılanan ve duruşması devam eden İranlı iş adamı Rez Zarrab hakkında ortaya atılan son iddia mide bulandırdı. Zarrab’ın cezaevindeki hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiaları ortaya çıktı. 60 yaşındaki siyahi hücre arkadaşının Zarrab’a tecavüz suçundan dava açtığı öğrenildi.

Türk asıllı İranlı iş adamı Reza Zarrab, İran ambargosunu delmek suçundan ABD’de yargılanıyor. 2016 yılında New York şehrinde yakalanan ve tutuklanan Reza Zarrab hakkında şok eden bir iddia daha ortaya çıktı.

60 YAŞINDAKİ SİYAHİ ADAMLA 5 AY BOYUNCA AYNI HÜCREDE KALMIŞLAR

Alınan bilgilere göre, 60 yaşında olan siyahi bir adamın Kasım 2016 yılında Reza Zarrab ile Metropolitan cezaevinde 5 ay boyunca aynı hücrede kaldıkları öğrenildi. Siyahi adamın Zarrab tarafından hücrede kaldıkları zamanlarda tecavüze uğradığını iddia ettiği ve Zarrab’a dava açtığı öğrenildi.

‘ŞİKAYET ETMEKTEN KORKTUM’

60 yaşında Afrika kökenli olduğu öğrenilen siyahi adamın 5 ay boyunca Reza Zarrab’la aynı hücrede kaldığını ve bu dönemde Zarrab’ın kendisine tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. İddialar üzerine dava açan adamın verdiği ifadesinde çaresiz olduğunu ve Zarrab’ın kendisinden güçlü olduğu için karşı koyamadığını söylediği ve utanıp korktuğundan şikayet edemediğini söylediği öğrenildi. Daha sonra Zarrab’ın bir kez daha kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia eden adam, bu kez çığlık atarak yardım istediğini söyledi. İddialar sonrasında dava açılırken söz konusu cezaevinde tecavüzle ilgili herhangi bir delil bulunamadığı ve cezaevi yetkililerinden bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.