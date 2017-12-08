Bodrum açıklarında 21 Temmuz’da meydana gelen 6.6’lık depremin ardından GPS cihazlarına göre Bodrum, 26 santimetre kaydı. Uzmanlar, bu kaymanın 50 yılda bir olması gerektiğine, ancak depremle birlikte sadece 11 saniyede gerçekleştiğine dikkat çekti.

21 Temmuz'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin Bodrum’a etkisi büyük oldu. GPS cihazları, deprem nedeniyle deniz altında yırtılma meydana geldiğini belirledi. Bodrum’da 11 bilim insanının yaptığı incelemeler ile korkunç gerçek de ortaya çıktı. Çünkü Bodrum, depremin ardından 26 santimetre yerinden kaydı.

GPS İSTASYONLARI KAYDETTİ

21 Temmuz gününde Bodrum’da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından korkunç gerçekler ortaya çıktı. Daha önce depremlerin yatay ve düşey hareketlerini izlemek bölgeye kurulan 20 GPS istasyonu sayesinde depremin etkileri de ölçüldü.

11 BİLİM İNSANI İNCELEDİ

11 Bilim insanından oluşan araştırma ekibi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Bodrum’da 21 Temmuz’da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından etkisi ve yırtılma şekline ulaşıldı.

BODRUM 26 CM YERİNDEN KAYDI

Türkiye’de ilk defa yapılan bu uygulamada Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından yapılan açıklamaya göre depremin ardından Bodrum, 26 santim yerinen kaydı. Ayrıca 18 kilometre doğudaki fay parçasında 5 santim kayma hesaplandığı belirtildi. Uzmanlar, Manisa, İzmir ve Balıkesir çevresinde yerel GPS istasyonlarının kurulması ve sürekli olarak izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.