﻿ Türkiye'den Bir Tepki Daha! Şişli Metrosu'nda Trump AVM'yi Gösteren Tabelalar Söküldü?

Türkiye'den Bir Tepki Daha! Şişli Metrosu'nda Trump AVM'yi Gösteren Tabelalar Söküldü?

Şişli Metrosu’nde yer alan Trump AVM yönlendirme tabelaları bugün söküldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump AVM'nin yazıları da kaldırıldı.

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Türkiye'den Bir Tepki Daha! Şişli Metrosu'nda Trump AVM'yi Gösteren Tabelalar Söküldü?
Türkiye'den Bir Tepki Daha! Şişli Metrosu'nda Trump AVM'yi Gösteren Tabelalar Söküldü? Tarih: 2017-12-08 Saat: 12:19:42
Güncelleme : 2017-12-08 12:19:42

Şişli Metrosu’nde yer alan Trump AVM yönlendirme tabelaları bugün söküldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump AVM'nin yazıları da kaldırıldı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs açıklamasına Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor. Trump’ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından bugün, Şişli-Mecidiyeköy metrosunda bulunan "Trump" yazıları ve yönlendirme afişleri kaldırıldı. 

BÜTÜN TABELALAR SÖKÜLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararına tepkiler sürüyor. Trump’a ait olan ve İstanbul Mecidiyeköy’de yer alan Trump Alışveriş Merkezine yönlendirmek için Şişli Mecidiyeköy'de bulunan "Trump" yazıları ve afişlerinin tamamı söküldü. Aynı zamanda Metro alt geçidindeki Trump yazıları da kaldırıldı. 

TEPKİYİ AZALTMAK İÇİN Mİ KALDIRILDI
Vatandaşlar da yazıların kaldırılmasını yorumladı. Bir vatandaş yaptığı açıklamada, Müslümanların en önemli ibadethanesinin Kudüs olduğunu belirterek, kararı kınadıklarını söyledi. Trump AVM yazılarının söküldüğünü fark ettiğini söyleyen vatandaş, tepkiyi azaltmak için yazıların kaldırıldığını dile getirdi. Başka bir vatandaş ise konu hakkında Trump’ın ülkemizde işi olmadığını belirterek yazıların kaldırılmasının ve silinmesinin güzel olduğunu söyledi. 

 

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