Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'ı ve İsrail’i protesto etmek için bugün Cuma Namazının ardından Türkiye’nin her yerinde protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul’da ise binlerce kişi ellerinde bayraklar ile Fatih Camii'nde toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump'un skandal Kudüs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul’da ise binlerce kişi Fatih Camii'nin avlusuna toplanarak Trump’ı protesto etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bugün yapılacak olan protestolar için çok sayıda polis Fatih Camii içinde çevresinde görev aldı. Polis ekipleri cami avlusunda bulunan çöp kutularını tek tek kontrol etti. Protesto için camiye gelenler de didik didik aranırken, bebek arabalarının içine bile bakıldı. Fevzi Paşa Caddesinde yürüyüş öncesi araçların park edilmesine izin verilmezken, park halindeki araçlar da kaldırıldı.

ŞEHİTLER MAKAMI'NDA DA "KUDÜS" PROTESTOSU VARDI

İstanbul’da protestoların diğer bir adresi ise Şehitler Makamı oldu. Burada toplanan kalabalık bir grup da Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları açıklamasını protesto etti. Türk ve Filistin bayrakları bulunan ve 15 Temmuz Derneği üyesi oldukları öğrenilen 200 kişilik kalabalık, Vatana nasıl sahip çıktıysak, Kudüs'e de öyle sahip çıkarız" yazan dövizleri de yanlarında getirdi.

"MEKKE, MEDİNE NE İSE KUDÜS ODUR"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, grup adına okuduğu basın açıklamasında, Müslümanlar için Mekke ve Medine ne kadar önemli ise Kudüs’ün de o kadar önemli olduğunu dile getirdi. ABD’yi Küresel Şeytan olarak nitelendirdiği açıklamada, İslam ülkelerini tek tek düşürdüğünü söyledi.