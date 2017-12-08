CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yaşanan gelişmenin ardından Ataşehir Belediye Başkanı'na destek çağrısı yaparak Ataşehir Belediyesi önünde CHP’lileri toplanmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Anayasa’nın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği belirtildi.

HAKKINDA BİR ÇOK İDDİA VAR

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasının nedenlerini de sıraladı. Bakanlık, Battal İlgezdi’nin Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa aykırı davranma, İmar Kanununa aykırı davranma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması, haksız mal edinme ve İhaleye Fesat Karıştırma gibi nedenlerle görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

GİZLİCE TİCARETE DEVAM ETTİ

Açıklamada Battal İlgezdi’nin, belediye başkanı seçildikten sonra da ticarete gizlice devam ettiğini söyledi. CHP’den konu hakkında açıklama yapan Erdoğdu, Ak Parti’nin kendilerinden intikam almaya çalıştığını iddia etti.

CHP’LİLER ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırmasının ardından CHP’lileri Ataşehir Belediyesi önünde toplanmaya ve başkana destek olmaya çağırmıştı. CHP’liler belediye önünde toplanırken saat 20.00’de bir basın açıklaması yapılması bekleniyor.