İsrail, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki birçok noktaya havadan ve karadan saldırı başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 kişinin saldırıda yaralandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından iyice yüz bulan İsrail, direnen Filistin’de kan döküyor. İsrail, bugün sabah saatlerinde protesto gösterileri yağan Filistinlilere gerçek mermiler kullanarak saldırmış, en az 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 300 kişi yaralanmıştı. Akşam saatlerinde de topla saldırı başlatan İsrail, havadan da savaş uçakları ile Gazze hükümetine ait binaları vurmaya başladı.

ÇOCUKLARIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU EN AZ 25 YARALI

Filistin’den alınan son bilgilere göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırıyla Beyt Hanun beldesi arasındaki bölgeyi top atışları ile vurdu. İlk belirlemelere göre İsrail tarafından vurulan yerleşim bölgelerinde çocukların da olduğu 25 kişi yaralandı.

GAZZE’DEN FÜZE FIRLATILDIĞINI İDDİA ETTİLER

Bu akşam bir açıklama yapan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığını iddia etti. Roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini iddia eden İsrail, diğer roketin nereye düştüğü konusunda çalışmaların devam ettiğini öne sürdü.