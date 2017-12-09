Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılarda bugün İstanbul’da şiddetli fırtına görülecek. İstanbul’da beklenen şiddetli fırtınanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den bu kez İstanbul’da fırtına uyarısı geldi. Hafta sonu için daha öncede uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez şiddetli fırtına uyarısı yaptı. İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren sert rüzgar şeklinde esecek olan hava Ege Bölgesinde İzmir çevreleri, Antalya ve Kırklareli’nde ise yağmurlu bir hava bekleniyor.

KUVVETLİ FIRTINA NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji’den gelen uyarılarda, bugün İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtınanın öğle saatlerinde etkisini göstermesi ve 6-8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Görülecek olan şiddetli fırtınanın Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ege Bölgesi’nde ise Pazar günü öğle saatlerinde rüzgarın akşam saatlerine doğru etkili olması beklenirken yer yer 9 kuvvetinde şiddetli rüzgar esmesi bekleniyor. Ege Bölgesi’nde Pazar günü başlayacak olan kuvvetli fırtınanın aynı gün içinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZE DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’den gelen uyarılarda Doğu Karadeniz ve çevrelerine de kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı. Rüzgarın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayacağı ve 6 ila 8 şiddetinde etkili olması beklendiği bilgisi verildi. Kuvvetli fırtınanın bölgeden Pazartesi gününün ilk saatlerinde ayrılması ve yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.