İstanbul'da Afgan asıllı olduğu öğrenilen 2 aylık bebek, yüksekten düşme nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir ay süren tedavinin ardından doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin 8 yaşındaki oğlu bir vahşeti ortaya çıkardı. Çocuğun ifadesi ile bebeğin babası tarafından yere fırlatıldığı anlaşıldı.

İstanbul'da meydana gelen korkunç olayda, 2 aylık Afgan bebek kaldırıldığı hastanede yüksekten düşme sonucu öldü. Ailenin 8 aylık çocuğu olaydan 3 ay sonra kardeşinin babası tarafından yere fırlatıldığını itiraf etti.

YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU BEYİN HASARI OLUŞTU

Afganistan’da yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen aile Zeytinburnu'nda yaşamaya başladı. Çiftin, geçtiğimiz Haziran ayında bir çocukları daha dünyaya geldi. 10 Ağustos’ta bir yakınına giden anne, eve geldiğinde 2 aylık bebeğinin yerde hareketsiz yattığını görerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane'sine götürdü. Doktorların yaptığı incelemede bebeğin, düşmeye bağlı beyin hasarı olduğu belirlendi. Anne, çocuğunun düştüğünü iddia etti ve daha sonra bebeği hastanede bırakarak 2 oğlu ile birlikte Bursa’ya kaçtı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK İTİRAF ETTİ

Hastanede 1 ay tedavi gören minik bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin ölümü kayıtlara "Yüksekten düşmeye bağlı ölüm" olarak geçse de 3 gün önce vahşet ortaya çıktı. Bir yakını ile çocuğunun ölümü hakkında konuşan A.T.’nin sözünü kesen 8 yaşındaki oğlu, " Kardeşim düşmedi, ağlıyordu. Babam çok sinirlendi, kardeşimi alarak yere fırlattı. Daha sonra sesi kesildi" deyince, anne hemen Emniyete gitti ve kocasını şikayet etti.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aileyi Bursa’dan İstanbul’a getirdi. Anne A.T’nin yeniden ifadesi alındı. Gözaltına alınan evlat katili baba, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.