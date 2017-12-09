Rize’de her kış ayında yapılan ve gelenek haline gelen minareyi yere yatırmanın bu kış ayında da vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Minareyi yere yatırma geleneğinin sebebinin ise minareye bir zarar gelmemesi için olduğu belirtildi.

Her kış ayında süregelen gelenek Rize’de yaklaşık 2 bin 100 metre rakımlı olan Karzavan Yaylası’nda gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar kış ayları geldiğinde yaklaşık 7 metrelik minareyi makaralı bir düzeneğe bağlayarak yan yatırıyor.

ÇIĞDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN YAPIYORLAR

Karzavan Yaylası Meşe Köyde uygulanan bu yöntem duyanları şaşkına çevirdi. Alınan bilgilere göre, yaklaşık 7 metre uzunluğunda olan minare köyde çetin geçen kış aylarına dayanamıyor ve kar yağışıyla beraber meydana gelen çığ gibi olaylarda devriliyor. Köylüler birkaç kez yıkılan minareyi sağlam tutmak için kendi imkanları ile oluşturdukları yöntemle her kış ayında minareyi koruma altına aldı. Minareyi çığ gibi olaylardan korumak ve yıkılmasını önlemek isteyen köylülerin buldukları çözüm herkesi hayrete düşürdü.

HER KIŞ MİNAREYİ YATIRIYORLAR

Köylülerin bulduğu yöntem, elle çevrilebilen bir makarayı çelik bir telle bağlayarak minareyi el birliği ile yere yatırıyorlar. Kış aylarının oldukça çetin yaşandığı bu bölgede köylüler kışın kendisini göstermesi ile bu yöntemi uyguluyor ve minare için önlemler alıyor. Bu sene de kış aylarının gelmesi ile yaylaya çıkan köy sakinleri geliştirdikleri yöntemle minareyi yan yatırdı. Köy sakinleri kış aylarının bitmesi ve yaz aylarına giriş yapılması ile yeniden yaylaya gelerek minareyi eski haline getireceklerini söyledi.