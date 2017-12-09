Adana'da terör örgütü PKK’ya üye olmak suçlaması ile gözaltına alınan fakat iddiaları reddeden 4 kız, PKK'ya terör örgütü diyemedikleri için tutuklandı.

Adana'da gözaltına alınan 4 kız, PKK üyesi olduklarını reddetti, ancak PKK'ya terör örgütü diyemedi. 4 Üniversiteli kız, "terör örgütü üyesi olmaktan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDILAR

MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, PKK'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan ve bombalı eylem yapmak üzere Adana’ya geldiği iddia edilen Savaş D.’nin yakalanması için ortaklaşa operasyon düzenlendi.

TOPLAM 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucunda İstanbul'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde Savaş D.'nin parmak izine ulaşıldı. Savaş D. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sorguda alınan bilgiler doğrultusunda çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 13'ü kadın 32 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanların üniversitelerde karışıklık çıkaracağı ve korsan eylemler yapacakları belirlendi. 32 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

PKK’YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİLER

Emniyette sorguya alınan 4 üniversite öğrencisi genç kız bölücü terör örgütü PKK'nın terör örgütü olup olmadığı sorusuna cevap vermedi. Polis ekipleri genç kızların sosyal medya hesaplarını da inceledi. Zanlılardan Dicle A.'nın sosyal medya hesabında bir fotoğrafta PKK'lı bir kadının resmedildiği görüldü. Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan 4 kız öğrencinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.