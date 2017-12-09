Ünlü sanatçı Haluk Levent Diyarbakırlı hayranlarını Arapça söylediği ‘Filistin’ adlı parçayla coşturdu. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs hakkındaki açıklamaları sonrasında tepkisini böyle gösteren duyarlı sanatçı Filistinlilere ve Kudüs’e sahip çıktı.

Sık sık yaptığı yardımlarla ve farklı karakteriyle gündeme gelen başarılı sanatçı Haluk Levent, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs hakkında İsrail’in Başkenti olarak gördüğü açıklamalarının ardından Diyarbakır’da verdiği konserde ‘Filistin’ adlı parçayla adeta gönderme yaptı.

PARÇAYI ARAPÇA SÖYLEDİ

Haluk Levent’in parçaya başlamadan önce Diyarbakırlı hayranlarına bu parçayı neden söylediğini açıkladı. Levent, Dünyayı gittikçe daha berbat bir hale getirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Filistin halkının onurlu ve istikrarlı duruşundan dolayı bu şarkıyı Filistin halkına armağan ettiğini söylediği görüldü. Levent’in Filistin şarkısını Arapça söyleyerek Filistinli halka desteğini gönderdiği görüldü.

DİYARBAKIRLILARDAN COŞKULU KATILIM

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in Diyarbakır Yenişehir ilçesinde verdiği konserdeki Kudüs desteği ve Filistinli halkın Kudüs’e karşı gösterdiği büyük istikrar açıklamasına Diyarbakırlı halktan da büyük destek verdi. Filistin şarkısını Arapça seslendiren Haluk Levent’in zaman zaman ara vererek Diyarbakırlı hayranlarına seslendiği ve hayranlarını Filistin halkına destek için coşkuya davet ettiği görüldü. DHaluk Levent’i dinlemeye gelen Diyarbakırlılar da son günlerde tüm dünyanın gündeminde olan Kudüs ve Filistin için Haluk Levent’in Arapça söylediği Filistin parçasına coşkuyla desek verdi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com