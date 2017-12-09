﻿ Kuzey Kore Lideri Kim, Bunak Dediği Trump’ın Kudüs Kararına Sert Tepki Verdi: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun

Kuzey Kore Lideri Kim, Bunak Dediği Trump’ın Kudüs Kararına Sert Tepki Verdi: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun

ABD Başkanı Trump’ın skandal Kudüs kararına belki de en güzel tepki, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’dan geldi. Trump’a “Bunak” diyen Kim, "İsrail diye bir devlet mi var ki başkenti Kudüs olsun" ifadelerini kullandı.

Anasayfa DÜNYA Kuzey Kore Lideri Kim, Bunak Dediği Trump’ın Kudüs Kararına Sert Tepki Verdi: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun
Kuzey Kore Lideri Kim, Bunak Dediği Trump’ın Kudüs Kararına Sert Tepki Verdi: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun
Kuzey Kore Lideri Kim, Bunak Dediği Trump’ın Kudüs Kararına Sert Tepki Verdi: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun Tarih: 2017-12-09 Saat: 19:49:18
Güncelleme : 2017-12-09 19:49:18

ABD Başkanı Trump’ın skandal Kudüs kararına belki de en güzel tepki, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’dan geldi. Trump’a “Bunak” diyen Kim, "İsrail diye bir devlet mi var ki başkenti Kudüs olsun" ifadelerini kullandı. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, son dönemlerde sürekli atışmalar yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump’un skndal Kudüs kararının ardından en güzel yanıtı verdi. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren Kuzey Kore’nin deli denilen lideri Kim, "İsrail diye bir devlet mi var ki başkenti Kudüs olsun" dedi. 

"KUDÜS'Ü FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR”
Siyonist bir devleti tanımayacaklarını belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho da, Filistin’in başkenti olarak Kudüs’ü gördüklerini dile getirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump için “Zihinsel engelli bunak” ifadeleri de kullanılırken, Trump’un BM toplantısında tamamen özgür bir devleti  yok etmekten bahsettiği için bu son hareketine de şaşırılmadığı belirtildi. 

DÜŞÜNCESİZ VE ŞEYTANİ 
Trump'ın Kudüs kararının sert bir dille eleştirildiği Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu kararın 'düşüncesiz ve şeytani' olduğu belirtildi. Açıklamayı yapan sözcü, Trump’un bu hareketi ile barışa kimin karşı olduğunu da tüm dünyaya göstermiş olduğunu söyledi. 

 

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