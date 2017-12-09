Konya Ereğli ilçesinde şaşkına çeviren bir intihar olayı yaşandı. 32 yaşında olan ve öğretmenlik yaptığı öğrenilen ailesine bıraktığı ‘Beni affedin’ notunun ardından eline aldığı kömür kovası ile kendini banyoya kilitleyerek hayatına son verdi.

Olay, Konya Ereğli ilçesinde bugün saat 15.30 sularında meydana geldi. 32 yaşında olduğu öğrenilen ve mesleği Öğretmenlik olan Erkan Öcalan, ailesine yazdığı, ‘Canım ailem beni affedin’ notu sonrasında eline aldığı kömür kovasıyla banyoya giderek Karbonmonoksit gazıyla kendini zehirlediği ve hayatına son verdiği öğrenildi.

KÖMÜR KOVASIYLA KENDİSİNİ ZEHİRLEDİ

Öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Erkan Öcalan’ın yatalak hasta olan bir babası ve 3 engelli kardeşiyle beraber yaşadığı öğrenildi. Bir meslek lisesinde Adalet alanı öğretmenliği yaptığı öğrenilen Erkan Öcalan’ın evdeki sobada bulunan kömür kovasını alıp banyoya giderek kendisini Karbonmonoksit gazıyla zehirlediği öğrenildi.

CANIM AİLEM BENİ AFFEDİN

Kömür kovasıyla beraber banyoya giren Erkan Öcalan’ın yatağa bağlı hasta olan babası oğlunun banyodan geri çıkmaması üzerine telefonla yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınları olay üzerine eve gelerek banyonun kapısını açtığında Erkan Öcalan’ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Korkunç manzara sonrası olay yerine çağırılan sağlık ekipleri genç öğretmenin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendisini banyoya kilitleyerek kömür kovasından sızan Karbonmonoksit gazıyla kendisini zehirleyen Erkan Öcalan’dan geriye, ‘Canım ailem beni affedin’ yazılı notun kaldığı öğrenildi.