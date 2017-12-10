İngiltere’de yaşanan olay ve olayın ardından yapılan açıklamalar herkesi şoke etti. 15 yaşındaki bir çocuğa esrar içirdiğini ve cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden 28 yaşındaki genç kadın her şeyi itiraf ettiği mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İngiltere Leeds kentinde meydana geldi. 28 yaşında olduğu öğrenilen Amanda Leather isimli genç kadın 15 yaşında olan bir çocuğa esrar içirerek cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

ANNE VE BABASIMA GURULA ANLATTI

28 yaşındaki Leather tarafından esrar içirilen ve cinsel birliktelik yaşatılan çocuk ise yaşadığı olay sonrasında anne ve babasına bu durumu büyük bir gururla anlattı. Duydukları karşısında şoke olan anne ve babanın hemen polise koştuğu ve genç kadından şikayetçi olduğu öğrenildi.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Anne ve babanın şikayeti sonrasında yakalanan genç kadının çıkarıldığı mahkemede her şeyi itiraf ettiği öğrenildi. 15 yaşında olan çocukla beraber televizyon izledikleri esnada çocuğa esrar verdiğini söyleyen Amanda Leather daha sonra çocuğun sırtına masaj yaptığını ve çocuğu hareketleri ile baştan çıkararak cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

MAHKEME 5 YIL HAPSE ÇARPTIRDI

Cinsel birliktelik öncesinde genç kadın ve 15 yaşındaki çocuğun telefondaki cinsel içerikli mesajları da mahkeme tarafından delil olarak sayıldı ve kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından reşit olmayan çocuğu baştan çıkararak ilişkiye girme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.