Bursa’da 61 yaşındaki bir adam, platonik aşkı olduğu iddia edilen kadının evine gitti ve 40 yaşındaki kadına evinin önünde kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da kan donduran olay! Bursa’da bir kadına evinin önünde kurşun yağdırılmıştı. Olayın ardından ise gerçek ortaya çıktı ve kurşun yağdıran kişinin kadının platonik aşkı olduğu ortaya çıktı.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde dün gece akıl almaz bir olay yaşandı! Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ki Öz Sokak’ta oturan 40 yaşındaki Nafiye Şahin’in evinin önüne gelen 61 yaşındaki Kemal Y., talihsiz kadına kurşun yağdırdı ve Şahin’in vücuduna 9 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan ve kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Şahin’i ilk müdahalesinin ardından hemen Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü.

PARAMLA BENİMLE OYNADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Şahin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Şahin’e kurşun yağdıran Kemal Y. Gürsu içinde yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Eşi daha önceden hayatını kaybeden Kemal Y.’nin tarlasında çalışan Nafiye Şahin’e, Kemal Y.’ninplatonik aşık olduğu ve kadın istemese de onun Şahin’e musallat olduğu iddia edildi. Kemal Y. ise adliyeye sevk edilirken gazetecilere "İhanetin bedeli bu. Pişmanım. Paramla benimle oynadı. 250 bin lira paramı aldı" ifadelerini kullandı.