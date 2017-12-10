Gaziantep’te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir babanın 3 yaşındaki kızını rehin aldığı öğrenildi. Babanın kızını rehin alma sebebinin ise evi terk eden karısını geri döndürmek olduğu öğrenildi.

Olay, Gaziantep’te akşam saatlerinde meydana geldi. 40 yaşında olduğu öğrenilen ve madde bağımlısı olduğu tespit edilen Mehmet Zihni B. isimli bir adam yaklaşık 1 aydır aralarında sorun yaşanan karısının eve geri dönmesi için evdeki 3 yaşındaki kız çocuğunu rehin aldığı öğrenildi.

3 YAŞINDAKİ KIZINI 1.5 SAAT REHİN TUTTU

Alkollü şekilde eve gelen Mehmet Zigni B. isimli babanın 3 yaşında olan minik kızını üçüncü katta bulunan evlerinde rehin alarak karısının eve dönmesini istediğini söylediği öğrenildi. Evdeki eşyalara da zarar verdiği öğrenilen adamın durumu üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören baba Mehmet Zihni B.’nin evin penceresine çıkarak mahalleyi yakacağını, kendisini ve çocuğunu öldüreceğini söyleyerek tehditler savurmaya başladı. Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Polis ekipleri pencereye çıkarak tehditler savurmaya başlayan alkollü babayı ikna etme çabalarına başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabalarının ardından babanın ikna edildiği ve rehin aldığı 3 yaşındaki kızını serbest bıraktığı öenildi.