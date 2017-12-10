İstanbul Ortaköy’de polislerin dilencilere yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda bir dilencinin sırtındaki kundaktan çıkan oyuncak bebek polisleri şaşkına çevirdi.

Olay, İstanbul Ortaköy’de gerçekleşti. Polis ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyon sırasında bir polisin kadının sırtındaki kundağa bakmak istemesi üzerine kadın sırtında bebeği olduğunu söyleyerek kundağı göstermek istemedi.

KUNDAKTAN OYUNCAK BEBEK ÇIKTI

İstanbul’da Ortaköy’de yoğun bir şekilde dilenci ihbarı alan polis ekipleri akşam saatlerinde ihbar aldıkları bölgeye intikal etti. Polis ekiplerinin bölgeye geldiğini gören dilenciler kaçmaya çalışsa da ekipler kaçan 3 dilenciyi kısa sürede yakaladı. Polis yakalanan dilencileri araca götürürken kadın dilenci sırtındaki kundakta bebeği olduğunu söyleyerek kurtulmaya çalıştı. Bunun üzerine polis kadından kundağı açmasını istedi. Kadının kundağı açmamakta ısrarcı olması üzerine polis kadının sırtındaki kundağı açtı ve bebeğe bakmak istedi. Ancak kadının sırtındaki kundaktan çıkan şey polisleri şoke etti. Polislerin kadının sırtındaki battaniyeleri almasıyla oyuncak bebek ortaya çıktı. Ekipler kundaktan oyuncak bebek çıktığını görünce şaşkına döndü.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Ortaköy’deki operasyonda yakalanan kadın dilencinin Adana Kozan ilçesinden geldiği ve 25 yaşında olduğu öğrenildi. Yakalanan S.K isimli kadın ve yanındaki kimliksiz 2 dilenci polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü ve nezarethaneye konulduğu öğrenildi.